Le ultime notizie sulla Germania . Martedì, un tribunale tedesco ha emesso una condanna sospesa ai sensi del diritto penale minorile a un adolescente che ha contribuito a preparare un attacco pianificato contro un concerto di Taylor Swift a Vienna.

Nell'agosto dello scorso anno, Taylor Swift ha definito "devastante" la cancellazione delle sue esibizioni a Vienna. "Ma ero anche così grata alle autorità perché grazie a loro, eravamo in lutto per i concerti e non per le vite", ha aggiunto.

I giovani siriani, influenzati dalla propaganda estremista online, hanno assistito il principale sospettato traducendo materiale per la fabbricazione di bombe e mettendolo in contatto con i militanti. La sua collaborazione con i pubblici ministeri e la piena confessione hanno portato la corte a imporre condizioni piuttosto che il carcere.

Il caso aveva costretto alla cancellazione di diversi spettacoli sold-out in Austria la scorsa estate, dopo che le autorità avevano scoperto il complotto attraverso la condivisione internazionale di informazioni. Altri sospetti rimangono in custodia mentre le indagini continuano, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.