Adolescente italiana diventerà la prima santa cattolica millenaria

Le ultime notizie sull'Italia . Carlo Acutis, un ragazzo italiano scomparso durante l'adolescenza, noto per aver usato le sue abilità nella programmazione informatica per condividere la sua fede online, è pronto a diventare il primo santo della generazione millenaria domenica.

La cerimonia di canonizzazione, presieduta da Papa Leone, si svolgerà in Piazza San Pietro. La vita di Acutis, segnata da esperienze adolescenziali ordinarie combinate con una straordinaria devozione, ha ispirato molti a vedere la santità come accessibile nella vita di tutti i giorni.

"Carlo era un bambino normale come (gli altri). Giocava, aveva gli amici e andava a scuola. Ma la sua straordinaria qualità è stata il fatto di aver aperto la porta del suo cuore a Gesù e di averlo messo al primo posto nella sua vita", ha detto sua madre.