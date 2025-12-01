Adolescente scozzese supera uno dei record di freccette di Luke Littler all'età di 15 anni

HQ

Il record di Luke Littler, il più giovane giocatore a vincere una partita al Campionato Mondiale di Freccelle, organizzato dalla World Darts Federation, è stato superato da un quindicenne, lo scozzese Mitchell Lawrie. Nel 2022, Littler è arrivata al turno dei 32 a 15 anni, un mese prima di compiere 16 anni.

Lawrie, però, ha appena compiuto 15 anni il mese scorso, ha conquistato il suo primo titolo senior a 14 anni e ha già vinto 3-0 contro Tomoya Maruyama nel primo turno domenica del World Darts Championship, con una media di 90 e un dieci dardi.

L'ascesa di Littler è stata spettacolare, vincendo nove major della Professional Darts Corporation (sei di questi nel 2025) e diventando il numero 1 mondiale della PDC all'età di 18 anni. Gli è stato chiesto di Lawrie e ha ammesso di aver pensato al fatto che il suo record fosse stato preso: "È un giocatore molto, molto bravo a un'età così giovane come me" (tramite Sky Sports). "Dovrà aspettare anni per il Tour di Sviluppo. Ma per ora, deve solo continuare perché deve aspettare. Ma per ora ci sono molte opportunità per i tornei di andare a vincere."