Adria Arjona affronta "un equivalente umano di un missile a ricerca di calore" nel Onslaught di A24

A24 ha progressivamente ampliato il suo portafoglio di film, andando oltre il tipico ambito dei drammi più economici per avventurarsi passo dopo passo nel regno di un'azione più epica.

Negli ultimi anni abbiamo visto film come Civil War e Warfare in parte costituire questo sforzo, e più avanti nel 2026 abbiamo The Death of Robin Hood da guardare con speranza, oltre al caotico Onslaught.

Questo film vede Adria Arjona nel ruolo principale di una madre che vive in un campeggio di roulotte, che deve attingere al suo precedente addestramento militare nel tentativo di fare tutto il possibile per proteggere la figlia da assassini violenti e altamente addestrati. Il problema è che questi assassini non sono semplici mercenari senza anima, ma esperimenti perfezionati dal governo considerati "l'equivalente umano di un missile a ricerca di calore", noto anche come "il soldato perfetto". Inutile dire che di solito non fanno domande prima di eliminare un bersaglio.

Con questo in mente, Onslaught punta a offrire un'azione davvero caotica e intensa, con Arjona affiancata da Alex Pereira, Drew Starkey, Rebecca Hall, Reginald VelJohnson, Michael Beihn, Eric Wareheim e Dan Stevens. Il film è anche diretto da Godzilla vs. Kong e Adam Wingard di Godzilla X Kong: The New Empire. La data della prima è prevista per il 4 settembre e puoi vedere un trailer di Onslaught qui sotto.