Adria Arjona di Andor e Dakota Johnson dei Materialists sono gli headliner di Splitsville

Due delle attrici più grandi e popolari in circolazione in questo momento sono Dakota Johnson e Adria Arjona. La coppia sta attualmente riscontrando un sacco di successo, grazie a progetti come Materialists e Andor, rispettivamente. Quest'estate, il duo sarà la protagonista del caotico film drammatico diNeon noto comeSplitsville.

Come suggerisce il nome, raffigura coppie che stanno attraversando un po' di turbolenza. Vale a dire, vediamo come il Carey di Kyle Marvin affronta l'apprendere che sua moglie Ashley (Arjona) è stata in realtà infedele e ora vuole il divorzio, qualcosa che confida ai suoi amici Julie (Johnson) e Paul (Michael Angelo Covino), solo per scoprire che il segreto del loro matrimonio è mantenerlo aperto e poligamo. Inutile dire che questo porta al caos quando gli amici attraversano i confini dell'intimità nel tentativo di andare avanti in tempi turbolenti.

Splitsville è diretto da Covino e scritto da Covino e Marvin, e per quanto riguarda la data di debutto del film, il debutto è previsto per il 22 agosto in sale selezionate prima di una premiere su larga scala dal 5 settembre. Dai un'occhiata alla sinossi e all'ultimo trailer qui sotto.

Dopo che Ashley (Adria Arjona) chiede il divorzio, il bonario Carey (Kyle Marvin) corre dai suoi amici, Julie (Dakota Johnson) e Paul (Michael Angelo Covino), per chiedere aiuto. È scioccato nello scoprire che il segreto della loro felicità è un matrimonio aperto, fino a quando Carey non supera il limite e getta tutte le loro relazioni nel caos.