Adrian Newey fu promosso a Team Principal dell'Aston Martin, sostituendo Andy Cowell

Aston Martin ha un nuovo Team Principal: Adrian Newey. Le voci secondo cui la squadra volesse rimuovere il proprio allenatore Andy Cowell (nominato solo nell'estate del 2024) a causa dei suoi disaccordi con il direttore tecnico Newey erano in parte vere: un cambio di leadership avvenu, ma non con l'ex allenatore Red Bull Christian Horner (con accuse di maltrattamenti nei suoi confronti).

Invece, è stato Adrian Newey stesso a essere promosso Team Principal: il leggendario ingegnere, le cui vetture hanno vinto 14 titoli piloti e 12 costruttori, ed è stato assunto dal proprietario di Aston Martin Lawrence Stroll nel 2024, anche se legalmente non poteva lavorare fino a marzo 2025 a causa del suo precedente contratto con la Red Bull.

Andy Cowell, tuttavia, non lascerà il team e diventerà invece Chief Strategy Officer. Aston Martin afferma che il cambiamento nella struttura di leadership è pensato per concentrarsi sui "punti di forza e competenze individuali di Newey e Cowell, garantendo l'efficienza organizzativa".

"Negli ultimi nove mesi, ho visto grandi talenti individuali all'interno della nostra squadra", ha detto Newey. "Non vedo l'ora di assumere questo ruolo aggiuntivo mentre ci mettiamo nella migliore posizione possibile per competere nel 2026, dove dovremo affrontare una posizione completamente nuova con Aston Martin ora come squadra ufficiale, unita alla notevole sfida dovuta ai nuovi regolamenti."

Newey sarà presto protagonista di un documentario prodotto da Ben Affleck e Matt Damon, che racconterà il suo periodo all'Aston Martin e i suoi tentativi di farne una squadra vincitrice. Ora, il film ha un nuovo colpo di scena...