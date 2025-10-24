Adriyan Rae descrive in dettaglio le circostanze divine che l'hanno portata a interpretare Hazel in South of Midnight

HQ

Se hai giocato a Compulsion diSouth of Midnight, avrai molta familiarità con il carattere di Hazel. La star dello show, la protagonista di questa avventura fantasy, questo personaggio è doppiato e portato in vita da Adriyan Rae, che per i suoi sforzi nel progetto, è stata persino nominata per un Golden Joystick, che è senza dubbio un segno di futuri riconoscimenti anche nei prossimi eventi in futuro.

Di recente, abbiamo avuto il lusso di chiacchierare con Rae per saperne di più sul suo periodo di lavoro su South of Midnight, che includeva l'ascolto della storia di come ha ottenuto il ruolo di Hazel. Si scopre che c'erano alcuni interventi divini in gioco per questo accoppiamento, come Rae ci spiega in dettaglio quando le viene chiesto perché fosse attratta da South of Midnight.

"Beh, ad essere onesti, quando hai i videogiochi, giusto, non ti danno davvero i lati reali del gioco. Non ti parlano davvero del gioco. Ti danno un nome falso del gioco. Quindi l'unica cosa che avevo che mi ha attirato davvero all'inizio era il suo nome", ha iniziato Rae.

"Quindi la mia prozia - la mia defunta prozia - il suo nome era Hazel ed era morta solo due settimane prima che io facessi l'audizione. E ho chiamato mia madre e le ho detto: "Mamma, indovina un po'? Ho fatto un'audizione e indovina come si chiama il personaggio?" Lei era tipo, "cosa?" Ero tipo, "Hazel!" Era tipo, "oh mio Dio, guarda la nostra Hazel che ti manda benedizioni".

"Quindi sì, è quello che inizialmente mi ha attratto. La scena che mi hanno mandato è stata davvero divertente e ho aggiunto una parte emotiva e ho pensato, oh, è stato bello. E quando ho ricevuto una telefonata e mi hanno dato il vero... Il vero provino da una scena, è stata la scena con mia madre, in cui sono in casa e penso, 'Non ho tempo per questo. Non ho spazio per questo tipo di scarpe". È stato allora che ho pensato, oh, questo ha risuonato perché ho un ottimo rapporto con mia madre e le battute giocose mi facevano sentire come me e mia madre. E poi la sensazione che se mia madre fosse stata spazzata via nella roulotte, oh mio Dio...

"Quindi davvero, sono stato davvero in grado di radicarlo e risuonare con esso. E da lì ho avuto una telefonata e poi ho avuto una sessione in cui ho parlato con le persone e mi hanno mostrato di più della storia perché, sai, devi superare tutti questi passaggi per imparare qualcosa. Così alla fine l'ho superato e ho imparato che lei è una guaritrice e che è nel suo viaggio verso se stessa e tutto questo è stato come un parallelo con la mia vita. Quindi ho pensato, beh, ok, sì, questo è buono. Letteralmente ho finito una delle chiamate e mi sono detto, perché no? È come se fosse destinato a me? Era letteralmente come se Dio avesse detto qui, prendi questo".

Rae si scontra con una forte concorrenza quest'anno, tra cui Troy Baker come Indiana Jones, Jennifer English come Maelle, Erika Ishii come Atsu e altro ancora. Puoi votare per Rae nei Golden Joysticks andando qui.

Altrimenti, assicurati di dare un'occhiata alla nostra intervista completa con Rae qui sotto dove parliamo ulteriormente di South of Midnight e discutiamo anche di progetti passati e futuri.