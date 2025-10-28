Adventures of Cliff Booth di Netflix uscirà nell'estate del 2026

Con Netflix che porterà KPop Demon Hunters, Wake Up Dead Man e il finale di Stranger Things nelle sale quest'anno, sembra che le porte stiano per aprirsi per le uscite cinematografiche dello streamer. I registi vogliono che il pubblico veda i loro film nelle sale, dove non possono semplicemente scorrere il destino mentre hanno un film in TV.

Secondo Variety, Netflix vede anche le uscite cinematografiche come una visione in stile evento, che riporterà più utenti sulla sua piattaforma a casa. Nello stesso pezzo, vediamo che ci sono piani per alcune grandi uscite cinematografiche nel 2026, tra cui Narnia eAdventures of Cliff Booth David Fincher.

Il film solista di Cliff Booth segue il personaggio di Brad Pitt di C'era una volta a Hollywood. A quanto pare sta puntando a un'uscita nell'estate del 2026, che riprenderà i piani cinematografici di Netflix prima di Narnia il prossimo Natale. Non tutti i nuovi film di Netflix avranno una lunga corsa nelle sale, ma sembra che Netflix stia invertendo la rotta sull'andare al cinema.