Aerei da combattimento polacchi intercettano aerei russi sul Mar Baltico

HQ

I caccia polacchi hanno intercettato un aereo russo Il-20 sul Mar Baltico martedì mentre stava conducendo una missione di ricognizione senza un piano di volo archiviato o un transponder attivo, ha detto mercoledì l'esercito polacco.

Secondo il Comando operativo delle forze armate polacche , l'aereo russo è rimasto nello spazio aereo internazionale e non ha violato il territorio polacco. Tuttavia, l'intercettazione evidenzia le tensioni in corso nella regione.

L'incidente segue una serie di episodi simili nelle ultime settimane. A settembre, tre jet militari russi sono entrati nello spazio aereo estone per circa 12 minuti, poco dopo che più di 20 droni russi hanno attraversato il territorio polacco.

All'inizio di questo mese, il generale dell'aeronautica Alexus Grynkewich, ha detto che Mosca sembrava essere stata scoraggiata dalla ferma reazione dell'alleanza alle precedenti violazioni, ma ha avvertito che la Russia avrebbe probabilmente continuato a testare le difese della NATO. Cosa ne pensa?