Aerei da combattimento russi violano lo spazio aereo estone in "un'intrusione sfacciata e senza precedenti"

Prima è stata la Polonia. Poi la Romania. Ora, l'Estonia ha detto che i caccia russi sono entrati nel suo spazio aereo senza preavviso, rimanendo sopra il paese per 12 minuti in quella che i funzionari hanno definito una "intrusione sfacciata e senza precedenti". Secondo il ministro degli Affari Esteri Margus Tsahkna: "Oggi @MFAestonia convocato l'incaricato d'affari russo per un'altra violazione dello spazio aereo dell'Estonia, quando tre MiG-31 russi sono entrati nel nostro spazio aereo sopra il Golfo di Finlandia per 12 minuti. Si tratta di un'intrusione senza precedenti e sfacciata, prova evidente della crescente aggressione della Russia. Tali azioni non possono essere tollerate e devono essere affrontate con una rapida pressione politica ed economica". Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!