Aerei statunitensi vietati dall'ingresso in Spagna a causa del conflitto iraniano

HQ

Quindici velivoli statunitensi sono partiti dalle basi militari operative congiuntamente operative di Rota e Moron nel sud della Spagna dopo gli attacchi USA-Israeli del fine settimana contro l'Iran, secondo i dati di tracciamento dei voli di FlightRadar24.

Aerei statunitensi // Shutterstock

Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha confermato che Madrid non avrebbe permesso alle sue basi (sebbene gestite congiuntamente con gli Stati Uniti) di essere utilizzate per operazioni offensive contro l'Iran, cosa che la Spagna ha pubblicamente condannato. Almeno sette aerei atterrarono alla base aerea di Ramstein, mentre altri si diressero verso la Francia meridionale o destinazioni non tracciate.

La ministra della Difesa Margarita Robles ha chiarito che gli aerei, principalmente i Boeing KC-135 Stratotanker cisterna per rifornimento aereo, erano permanentemente stanziati in Spagna. La decisione contrasta con quella britannica, che ha autorizzato l'uso statunitense delle sue basi per attacchi difensivi dopo attacchi missilistici iraniani. Albares sottolineò che le basi spagnole sarebbero state utilizzate solo in base a accordi coerenti con la Carta delle Nazioni Unite...

Come ha dichiarato oggi Albares (tramite elDiario.es):

Le basi spagnole non sono utilizzate per questa operazione, e non saranno utilizzate per nulla che non sia incluso nell'accordo con gli Stati Uniti o per nulla che non sia conforme alla Carta delle Nazioni Unite.