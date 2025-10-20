Gamereactor

Aereo cargo scivola fuori pista di Hong Kong in mare

Due membri del personale aeroportuale hanno perso la vita dopo che un Boeing 747 si è schiantato durante l'atterraggio mattutino.

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un aereo cargo è uscito di pista all'aeroporto internazionale di Hong Kong, schiantandosi contro un veicolo di pattuglia e finendo parzialmente sommerso in mare. L'incidente ha causato la morte di due membri del personale di sicurezza dell'aeroporto, mentre l'equipaggio a bordo è sopravvissuto illeso. Le autorità stanno indagando sull'incidente, esaminando le condizioni meteorologiche, la sicurezza della pista e le prestazioni dell'aeromobile. I soccorritori hanno raggiunto rapidamente il sito e le operazioni aeroportuali continuano su altre piste. I funzionari hanno espresso le condoglianze alle famiglie e hanno sottolineato che l'insolito percorso dell'incidente è sotto esame approfondito. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!

