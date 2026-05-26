Aerodinamica attiva, auto aggiornate, nessun cambiamento nel layout del tracciato? Codemasters rivela le informazioni definitive sul Season Pack 2026 di F1 25

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Ora che Codemasters ha svelato il Season Pack 2026 per F1 25 , e sappiamo che questo DLC aggiornato arriverà all'inizio di giugno, lo sviluppatore ha anche iniziato a condividere una grande quantità di informazioni e notizie riguardo ai dettagli specifici dei contenuti.

In un evento di anteprima, abbiamo potuto scoprire di più su come le nuove regole e regolamenti, le squadre extra e la presentazione in gioco stiano cambiando con il Season Pack 2026, e qui sotto abbiamo riassunto tutte queste informazioni.

Per prima cosa, le nuove auto per il 2026 modificheranno un po' l'esperienza di guida. Possiamo aspettarci che le ali anteriori e posteriori delle auto possano aprirsi durante alcune parti di ogni circuito, come parte del nuovo sistema Active Aero. Questo permetterà alle auto di avere una Modalità Curva in cui l'obiettivo è alta deportanza e maggiore resistenza aerodinamica per permettere di superare le curve più facilmente, e anche la Modalità Retilineo, dove l'obiettivo è bassa resistenza e raggiungere velocità massime più elevate, agendo in modo simile al DRS. Queste modalità possono essere attivate manualmente o lasciate autonome a seconda degli aiuti che usi in gioco.

Oltre a questo, ci viene detto di aspettarci auto più potenti con motori elettrici completi da 350kW, per permettere ai conducenti di accedere alla Boost Mode per ottenere più potenza dal motore quando necessario. Il boost può essere applicato in qualsiasi momento per aiutare a difendersi dalle auto attacche o semplicemente per ottenere più prestazioni dal veicolo, ma c'è anche la premessa aggiuntiva della modalità Overstart, che funziona come DRS dimostrando ai piloti un po' più di energia e potenza se si trovano entro un secondo dall'auto davanti. Anche in questo caso, queste modalità possono essere attivate manualmente o automaticamente.

Parlando dei cambiamenti delle vetture, aspettatevi che le auto del 2026 siano più sutilli, più piccole e leggere, oltre a circa il 15% più basse, con leggermente meno aderenza e, complessivamente, un po' meno veloci grazie al loro cambio di bilanciamento di potenza. Codemasters spiega che la differenza sarà nei giri che sono circa 1,5 secondi più lenti.

Guardando alle squadre e ai modelli di auto reali, Codemasters afferma che il Driver Market sarà aggiornato al livello attuale nel 2026, cosa che si rifletterà nelle modalità Carriera e My Team. Le auto avranno anche livree e design che riflettono le attuali versioni del 2026, con una patch Sports Update che "includerà anche aggiornamenti ad alcuni modelli di auto". Naturalmente, saluteremo Sauber (Kick) per introdurre Audi e accogliere anche Cadillac in griglia come undicesima squadra.

Per quanto riguarda il modo di giocare con questo Season Pack 2026, quando i giocatori iniziano una Carriera o la Mia Squadra, dovranno scegliere una campagna regolamentata del 2025 o del 2026, che creerà così un'esperienza che rifletta tali aspetti. Non ci sarà alcuna progressione diretta tra i due stati e agiscono come modalità di gioco separate senza una funzione di conversione automatica. Per i giocatori My Team che utilizzano la configurazione 2026, la loro squadra creata diventa la dodicesima squadra sulla griglia.

Penultimo alla fine, Codemasters promette alcuni nuovi aggiornamenti alle modalità di gioco personalizzate, ovvero l'aggiunta di Time Trial specificamente per i regolamenti 2026, e lo stesso per Custom Grand Prix e Unranked Multiplayer. Non ci sarà un'esperienza classificata per i contenuti del 2026.

Infine, sebbene ci venga detto di aspettarci ulteriori eventi e attività di servizio live durante l'anno, questo Pacchetto Stagionale 2026 non porterà modifiche al layout dei tracciati esistenti né nuovi Achievement o Trofei, e allo stesso modo non offrirà aggiornamenti alle World Series F1, alla Carriera Cooperativa, alle Leghe, agli Obiettivi Vendor o alla Carriera Challenge.

Con il lancio del Season Pack 2026 previsto per la prossima settimana, il 3 giugno, restate sintonizzati per ulteriori informazioni.