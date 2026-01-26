Aether & Iron verrà lanciato nella primavera 2026

HQ

Quando la scoperta dell'"etere" materiale porta a decenni, se non secoli, di progressi in pochi anni, l'umanità cambia e si ritrova in grado di costruire città nel cielo. Parte di questa New York ispirata agli anni '30 potrebbe sembrarci familiare, ma gran parte sarà del tutto unica nel prossimo RPG Aether & Iron, che ora ha una nuova finestra di uscita.

Il gioco puntava a uscire lo scorso anno, ma ora indica questa primavera come quando finalmente arriverà, tramite un comunicato stampa. Combinando un gameplay indagativo e narrativo punta-e-clicca con il combattimento con i veicoli, Aether & Iron ti permette di decidere il tuo destino così come quello della città.

