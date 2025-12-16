Affondamento della SM Estonia: Il rapporto rivela la causa della tragedia che ha tormentato l'Europa per una generazione

HQ

A più di tre decenni dal più mortale disastro marittimo in tempo di pace nella storia europea, gli investigatori hanno scoperto la causa della tragedia. Ora, gli investigatori possono confermare che l'affondamento del traghetto estone è stato causato da un disastroso guasto della prua, non da un'esplosione, collisione o insabbiamento.

In un nuovo rapporto congiunto (tramite Reuters), le autorità di Estonia, Svezia e Finlandia hanno confermato che la prua del traghetto è crollata durante una tempesta nel Mar Baltico il 28 settembre 1994, permettendo all'acqua di mare di allagare la nave in pochi minuti. Il disastro causò 852 morti.

Anni di teorie alternative messe a riposo

I risultati mirano a mettere fine a anni di teorie alternative che hanno ricevuto nuova attenzione dopo che la serie documentaristica televisiva del 2020 ha mostrato danni inediti all'incidente, riaccendendo il dibattito pubblico sul fatto che si sia verificata un'esplosione o una collisione.

Dopo molteplici ispezioni subacquee, interviste con i sopravvissuti e modellizzazione tecnica, gli investigatori hanno detto che i fori visti nello scafo sono stati causati dall'impatto della nave contro rocce sul fondale marino, non da un'esplosione.

"Le prove non supportano le affermazioni di esplosione o collisione," hanno detto gli investigatori, aggiungendo che non c'è motivo di avviare una nuova indagine su larga scala. Un'indagine precedente degli anni '90 aveva già attribuito la colpa alla visiera a prua, ma l'ultimo rapporto è inteso come la parola finale su una tragedia che ha perseguitato l'Europa per una generazione.