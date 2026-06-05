Affronta i tuoi amici in un picchiaduro ispirato al teatro giapponese con Bunraku

Ieri sera, al Latin American Games Showcase, sono stati presentati numerosi giochi sviluppati da studi provenienti da tutto il Sud America e, tra i tanti titoli multiplayer presenti in quella che oggi è conosciuta come 'Friendslop', l'offerta della colombiana Efecto Studios si è distinta per aver optato per un genere multiplayer meno comune al giorno d'oggi: Il picchiadurista.

Bunraku, come si chiama il titolo, è un picchiaduro ispirato al teatro delle marionette giapponese omonimo e ti porta, insieme a fino a otto amici, in modalità locale e online, in battaglie platform selvagge controllando personaggi ispirati a ninja, samurai e geishe. Il combattimento richiede di padroneggiare colpi di spada in fuga, parate precise e potenti ninjutsu, combinando l'azione con una performance davanti a un pubblico dal vivo che reagisce dinamicamente a ogni colpo.

Bunraku è attualmente disponibile per un playtest aperto su Steam, che durerà fino al 14 giugno, ma non c'è ancora una data di uscita precisa. Tuttavia, se siete interessati al gioco, non perdere il trailer e gli screenshot qui sotto.