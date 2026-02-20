Affronta le tue paure in Reanimal: mettiamo in evidenza cinque motivi per cui dovresti giocare al titolo horror di Tarsier Studios

HQ

È tempo di affrontare le tue paure e conquistare l'oscurità. I creatori di Little Nightmares, Tarsier Studios, sono tornati con una nuovissima avventura inquietante e atmosferica chiamata Reanimal.

Disponibile ora su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, questo inquietante gioco horror ruota attorno a una coppia di fratelli e sorelle che tornano su un'isola infernale nel tentativo di localizzare e salvare i loro amici intrappolati dai mostri spaventosi che abitano questa terra isolata.

Sebbene Reanimal abbia già ricevuto il plauso della critica, anche su Gamereactor, dove abbiamo considerato il titolo horror come l'"espressione definitiva" della formula di Tarsier Studios e un "contendente" per il miglior gioco horror del 2026, potresti comunque chiederti se questo gioco sia quello giusto per te?

Se ti sembra proprio così, non temere, ci pensiamo noi. Abbiamo creato un video utile che approfondisce cinque motivi per cui dovresti giocare Reanimal, che si tratti del terrore stuzzicante, delle opportunità di gioco cooperativo o anche della facilità di accesso che il Pass dell'Amico offre. Guarda il video completo qui sotto e non dimenticare che Reanimal è ora disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2.