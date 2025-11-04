Affronta orde infinite per l'Imperatore in Warhammer Survivors

Nel 2022 lo sviluppatore Poncle ha lanciato un piccolo progetto personale (quando era ancora uno studio individuale e non un team di 25 persone come oggi) chiamato Vampire Survivors che, da un giorno all'altro, ha svelato al mondo un nuovo genere. Da allora, la popolarità del gioco è rimasta uno dei più grandi successi degli ultimi anni e ha avuto numerose imitazioni e anche dozzine di giochi ispirati ad esso, come il recente Deep Rock Galactic Survivor. Tuttavia, fino ad ora non abbiamo visto uno studio utilizzare lo stesso motore di gioco e lavorare con una licenza ufficiale di terze parti, ma questo è ciò che Auroch Digital ha fatto con Warhammer Survivors.

In effetti, lo studio che ci ha dato Warhammer 40,000: Boltgun sta ora lavorando su Warhammer Survivors, la risposta in stile Space Marine (sebbene ci siano anche personaggi di Age of Sigmar) al genere delle ondate di sopravvivenza, il tutto raccogliendo bottino ed esperienza e potenziando il nostro personaggio per fare più danni e uccidere più nemici contemporaneamente.

Warhammer Survivors includerà anche alcuni degli eroi più importanti dell'umanità sia nell'universo Fantasy che in quello 40K, come Neave Blacktalon in Age of Sigmar e Malum Caedo in Warhammer 40,000. Per ora non abbiamo una data di uscita per Warhammer Survivors, ma sappiamo che sarà nel 2026 e abbiamo un primo trailer che potete vedere qui sotto.