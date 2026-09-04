Afterworld Anteprima Gamescom: Strategia sorprendentemente accessibile

Alla Gamescom ONL abbiamo visto qualche sorpresa, ma forse nessuna ha suscitato così tante sorprese con il suo primo trailer quanto il Afterworld di Paradox. La gente si chiedeva se fosse un nuovo gioco di Mad Max, un nuovo gioco di Dune, quando ha mostrato per la prima volta il suo trailer cinematografico. Si è rivelato qualcosa di completamente nuovo; un gioco di grande strategia post-apocalittico in cui controllerai una banda di sopravvissuti che emergono in America 100 anni dopo la sua distruzione, pronti a sopravvivere, costruire e conquistare il mondo rimasto indietro.

Sembra che possa essere lo sfondo per un gioco più lineare e focalizzato sulla narrazione. L'America post-apocalittica è stata vista nei videogiochi innumerevoli volte, e Paradox sa che c'è una certa lista di aspettative legata a quell'ambientazione. Vedremo fanatici ossessionati dalla tecnologia, persone che adorano il fuoco e sopravvissuti che vogliono solo riparare il loro bunker per potersi chiudere dentro come se fosse una cassaforte di Fallout. A differenza di molti altri giochi di grande strategia, dove c'è una mappa da conquistare e ogni senso di narrazione è solitamente fornito dal tuo headcanon, Afterworld si concentra sul darti una storia da costruire completando obiettivi principali in linea con i tuoi obiettivi di sopravvivenza.

Questo potrebbe significare conquistare il mondo. Potrebbe essere un caso di avanzamento tecnologico abbastanza da lasciare il mondo spezzato o riportarlo a gran parte del suo antico splendore. Paradox non vede che esista una sola strada verso la vittoria che tutti seguano, ma piuttosto un criterio che soddisferai per raggiungere un finale che trovi soddisfacente. Afterworld non è il primo gioco di strategia a fare questo, ma questo lo rende immediatamente uno dei giochi Paradox più adatti ai principianti che abbia visto da tempo, dato che i giocatori non dovranno passare per una wiki di sistemi e meccaniche prima di capire cosa vogliono davvero fare.

Abbiamo passato un po' di tempo a giocare come i Shelterborn, un gruppo di sopravvissuti che hanno dovuto abbandonare la sicurezza del loro bunker per esplorare il mondo più ampio. Decidi tu perché se ne sono andati e che tipo di persone potrebbero diventare. Ho scelto che i miei ex abitanti del bunker fossero cannibali opportunisti, perché pensavo potesse rendere le cose un po' più interessanti. A quanto pare, tutte quelle micro decisioni che pensi contribuiscano solo ad aggiungere certi attributi alla tua società le danno anche delle strade da seguire. Se avessi voluto, avrei potuto puntare di più sull'esplorazione forestale, verso essere una società più guerriera o, come detto, verso il cannibalismo. È sopravvivenza su scala macro, dice Paradox, con un mondo procedurale e vivente che contiene molti segreti da scoprire.

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La scala del gioco è impressionante. C'è una quantità enorme di spazio da esplorare e conquistare, ed è ricco di lore e retroscena da scoprire. Anche dando un'occhiata all'unico campo che sono riuscito a mantenere durante il periodo di demo, c'era una quantità quasi travolgente di dettagli. Sono stati tracciati i conteggi della popolazione, incluso il numero di bambini, anziani e adulti in epoca lavoratrice nel tuo campo. Dettagli come questi possono essere necessari per capire tutto il funzionamento di un gioco come Europa Universalis V, ma in Afterworld non ti impediranno di goderti subito il gioco. Questo è ciò che mi ha colpito di più del gioco. Come abbia adottato un approccio che non si limitava a inserirsi in una nicchia strategica, ma solo per gli appassionati di strategia. Afterworld può diventare un titolo per fan di sopravvivenza, così come per giocatori che vogliono solo una nuova storia post-apocalittica.

Raggiungere un pubblico troppo ampio può danneggiare un gioco come Afterworld, ma non cerca di presentarsi come il gioco di strategia per tutti. Rimane comunque una grande strategia nella sua essenza, ma sa anche che può essere altrettanto limitante chiedere al pubblico di grande strategia di aggiungere un altro gioco alla propria lista dei desideri. Afterworld mescola sopravvivenza e strategia in modo immediatamente affascinante, e anche come qualcuno che evita un GSG per giochi come Civilization o Total War, mi sono trovato a volerne ancora di più dopo la mia sessione demo.