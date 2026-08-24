AG. AL International resiste al Team Falcons per assicurarsi il titolo della Coppa del Mondo Esports 2026 Club

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Come abbiamo accennato prima dell'ultima settimana della Coppa del Mondo di Esports parigina, il Campionato dei Club stava diventando una corsa a due tra AG.AL International e Team Falcons. Entrambe le squadre erano molto avanti rispetto alla concorrenza in termini di punti e, sebbene Team Falcons avessero il vantaggio, grazie alla distribuzione dei punti, poteva succedere di tutto nei tornei finali.

E così è stato. AG.AL è riuscito a ottenere una vittoria cruciale in Trackmania per aggiungere altri 1.000 punti, oltre a 200 punti in più nel torneo Crossfire, mentre Team Falcons ha portato solo 200 punti nell'ultimo weekend, grazie alla sua squadra di Counter-Strike 2.

Tutto ciò significa che AG.AL ha concluso l'ultima settimana della Coppa del Mondo Esports nel 2026 con 5.300 punti, 700 punti davanti a Team Falcons al secondo posto con 4.600 punti.

Il risultato significa che AG.AL torna a casa con un piacevole premio di 7 milioni di dollari, oltre al trofeo, mentre Team Falcons dovrà accontentarsi di una medaglia da secondo classificato e 5 milioni di dollari di premi. Per quanto riguarda il resto della top ten, potete vedere questo qui sotto.

1. AG. AL

2. Squadra Falcons

3. Team Vitalità

4. Natus Vincere

5. Team Liquid

6. Spirito di squadra (pareggio)

6. Virtus.pro (pari)

8. Aurora Gaming

9. Menti contorte

10. T1