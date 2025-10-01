Agatha Christie - Death on The Nile

Morte sul Nilo è uno dei romanzi più famosi dell'autrice Agatha Christie ed è stato scritto nel lontano 1937 e nel corso degli anni è stato trasformato in più film di quanti ne possiamo contare sia per la TV che per il cinema e la maggior parte di noi ricorda la trama un po' vagamente. Una bella e ricca ereditiera viene uccisa in viaggio di nozze a bordo di una nave da crociera e quello che era un luogo tranquillo e romantico diventa improvvisamente una scena del crimine ed è qui che io, vestito come il maestro detective belga Hercule Poirot con i baffi mostruosi, seguirò tutti gli indizi per catturare il colpevole.

Jane Royce è il secondo personaggio che puoi interpretare.

E se c'è una cosa che mi piace, sono i misteri e gli enigmi dell'omicidio, e se non avessi dovuto passare attraverso l'accademia di polizia con tutti gli allievi della polizia e i test simulati, probabilmente sarei la risposta svedese a Jessica Fletcher. Quando la scorsa settimana mi è stato chiesto di recensire questo gioco, ho fatto uno di quei piccoli salti di gioia da ubriaco che mi permettevano di affondare i denti nel mistero dei misteri e giocare a una storia che avevo letto molte volte prima. Mi sentivo un po' come quando eri un bambino e imbrogliavi a un esame, ti sedevi con tutte le risposte di nascosto e pensavi che sarebbe stato un gioco da ragazzi.

Interrogare il sospetto occasionale fa parte del lavoro di un detective esperto.

Immaginate la mia sorpresa quando ho iniziato il gioco e invece di entrare negli anni '30 durante la Grande Depressione e la nascita dell'Art Déco, sono stato mandato avanti nel decennio della mia creazione, i felici anni '70 che erano tutt'altro che deprimenti nei colori del giallo senape e del marrone. Il nostro detective baffuto Hercule Poirot sta attraversando una pista da ballo in una discoteca al neon lampeggiante indossando pantaloni che sembrano presi in prestito da Björn e Benny nell'epoca in cui davano un volto alle gambe dei pantaloni in poliestere e zampe d'elefante. Lui muove felicemente il sedere a tempo di musica e io alzo un sopracciglio, desiderando di non aver visto quel tentativo di un nonno alla moda.

Il mistero dell'omicidio ci porta in giro per il mondo in molti posti bellissimi.

Ma no, dimenare il culo di Poirot è ora inciso sulla mia cornea fino al giorno in cui morirò nell'orrore generale. Ma non è solo quando il gioco si svolge che lo sviluppatore del gioco Microids Studio Lyon ha interpretato con un po' di mano libera che dà anche ai giocatori come me che hanno letto il libro e visto i film alcune nuove impressioni durante il gioco. Appare anche un nuovo personaggio giocabile, ovvero la detective privata verde Jane Royce che non esiste affatto nella sceneggiatura di Christie's. Avrai l'opportunità di giocare sia nei panni di Royce che di Poirot e i loro casi saranno eventualmente collegati in un modo che non entrerò in un modo in cui non entrerò per non rovinarti la trama. Il gioco ci porta in un viaggio da Londra a Maiorca e da New York all'Egitto con i nostri due detective nel tentativo di risolvere i casi che hanno fiutato.

Questa mappa mentale verrà utilizzata nei casi che risolveremo. E non è bello non dover ricordare tutto nella propria testa?

Puoi scegliere tra tre livelli di difficoltà all'inizio del gioco, ma se hai fatto una scelta sbagliata e ti sei reso conto di non essere così intelligente come pensavi, puoi passare al livello più facile durante il gioco. Se vuoi un'avventura guidata e facile, puoi ottenerla, o come ho scelto io la difficoltà media dove puoi ottenere aiuto se lo chiedi e dove eviti spoiler. Per quei giocatori che invece vogliono divertirsi e non ottenere alcun aiuto nei puzzle e in che modo procedere, c'è poi il livello di difficoltà più difficile ed è per tutti voi masochisti del gioco là fuori che non pensate che la vita sia abbastanza dura. Se, come me, giocate in un tempo limitato, però, scegliete una via di mezzo per evitare di pubblicare la vostra recensione un anno dopo l'uscita un po' più grigi e più come Tom Hanks in Cast Away. Gli enigmi che incontri sono ancora molto logici, quindi se usi il cervello con cui sei nato e ascolti attentamente, li risolverai anche se alcuni dei pensieri sono più difficili di altri.

Gli anni '70 al suo meglio. Marrone, marrone e un po' più marrone.

Quindi non preoccuparti, non compaiono puzzle illogici che ti terranno sveglio per mesi come faceva una volta un vecchio gioco punta e clicca con un certo pirata imberbe. Il gameplay è come la maggior parte dei giochi di mistero, con enigmi da risolvere, indizi da trovare e seguire e testimoni e sospetti da interrogare. Ciò che lo distingue dagli altri, tuttavia, è la mappa mentale avanzata che si forma da tutte le informazioni che raccogli. È lì che puoi tirare il tuo filo rosso e legare insieme la borsa a chi è il colpevole.

Interrogare testimoni e sospetti è una parte importante del gioco.

Una volta raccolti tutti gli indizi e seguito ogni traccia, ti verrà presentata una linea temporale in cui devi ricostruire tutto ciò che è accaduto per ottenere la soluzione corretta, che ti viene poi riprodotta, fornendoti l'immagine e la sequenza degli eventi del crimine commesso. Sembra abbastanza facile, ma non è sempre così. La grafica del gioco non è del tutto poco attraente per gli occhi, ma non posso fare a meno di essere un po' infastidito dal fatto che le animazioni non corrispondano ai movimenti delle labbra e siano in gran parte molto semplici. Anche nelle parti in cui Poirot sta pensando, il suono è così metallico e basso, il che non è molto attraente.

L'ambiente circostante non è del tutto poco attraente per gli occhi.

La prima volta che è successo, ho pensato che ci fosse un problema con il suono prima di rendermi conto che era davvero così. Come per ogni gioco, ci deve essere qualcosa per estendere il gioco sotto forma di qualcosa da collezionare e, naturalmente, gli sviluppatori del gioco non deludono. I baffi d'oro sono sparsi per le tracce e anche l'occasionale disco in vinile può essere trovato per coloro che sono più coraggiosi nei loro progressi. Questi possono quindi essere utilizzati per sbloccare opere d'arte e altro nella scheda Extra. E forse è una buona idea trascinare il gioco poiché questi giochi non hanno un fattore di rigiocabilità particolarmente grande poiché sai chi è l'assassino quando finisci e il mistero non è più lì.

Non tutti sono facilmente interrogabili. A volte devi rimboccarti le maniche.

Tutto sommato, Agatha Christie - Death on The Nile è un accogliente mistero di omicidio con cui rannicchiarsi sul divano in una fredda serata autunnale sotto una coperta coccolosa con una tazza di cioccolata calda e un panino con toast disordinato. È una bella pausa dai giochi frenetici in cui il cuore pompa costantemente come una mazza nel petto e il battito cardiaco è allarmante. E dopotutto, è bello usare quella vecchia massa grigia che a volte chiamiamo cervello perché si mette al lavoro durante le ore che passiamo con l'uomo che ha il freno moccio più bello del mondo dei videogiochi. Questo gioco è per quelli di noi che apprezzano il lavoro cerebrale e che amano le buone avventure puzzle vecchio stile.