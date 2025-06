Age of Empires IV ha venduto oltre quattro milioni di copie

HQ

Age of Empires III è stato rilasciato nel 2005 e, successivamente, la serie ha presentato solo un mucchio di spin-off e riedizioni. Ma 16 anni dopo, nel 2021, Age of Empires IV è finalmente arrivato.

A quanto pare, questo era qualcosa che i fan della strategia non vedevano l'ora di fare, perché nei quattro anni dalla sua uscita, ha venduto ben quattro milioni di copie. Questo è rivelato nel profilo LinkedIn di uno sviluppatore che ha contribuito a creare il gioco.

Questo è estremamente impressionante, non da ultimo considerando che è incluso con Game Pass, e rende facile capire perché Microsoft oggi investe così pesantemente nel franchise con remaster, remake e contenuti extra (e una parte cinque alla fine, supponiamo).

Se vuoi vivere tu stesso il Medioevo in Age of Empires IV, è ora disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series S/X. Puoi leggere la nostra recensione qui.