Age of Empires V Si dice che sia in fase di sviluppo iniziale

Sono passati ormai quattro anni da quando i giocatori hanno avuto la grazia di ricevere il quarto capitolo dell'acclamata serie Age of Empires, il primo nuovo gioco principale in oltre un decennio, se escludiamo remaster e remake. E non sembra che Microsoft abbia intenzione di fermarsi presto. Secondo nuove indiscrezioni, lo studio è ancora una volta al lavoro. Si dice che un quinto gioco sia in fase di produzione iniziale, presumibilmente utilizzando Unreal Engine, un'affermazione ulteriormente supportata da una manciata di annunci di lavoro recentemente pubblicati da Microsoft.

Tradizionalmente, Age of Empires si è sempre basato su motori sviluppati internamente, quindi se Unreal è davvero la strada che hanno scelto, segna un cambiamento affascinante per il franchise. Segnalerebbe anche una forte ambizione di fornire un importante aggiornamento visivo, per non parlare del vantaggio aggiuntivo di uno sviluppo multipiattaforma più semplice.

Naturalmente, c'è sempre la possibilità che questi annunci di lavoro non puntino a un titolo completamente nuovo, ma piuttosto a un remaster o remake di uno dei titoli più vecchi. Ma teniamo le dita incrociate per una nuova puntata sotto forma di Age of Empires V.