Agents of S.H.I.E.L.D. pensa che avrebbe dovuto essere in Secret Invasion

Chloe Bennet, ex star di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. crede che avrebbe dovuto far parte anche di un'altra serie Marvel. In particolare, pensa che se fosse stata nell'adattamento di Secret Invasion su Disney+ sarebbe stato un po' meglio.

Al Dragon Con, Bennet ha parlato del suo periodo nell'universo Marvel e di come le sarebbe piaciuto tornarci. In una clip ripubblicata da Culture Crave, ha affrontato specificamente il fatto di non essere in Secret Invasion come un'opportunità persa dalla Marvel.

"Agents of S.H.I.E.L.D." non è considerato canonico... [ma] Sono d'accordo sul fatto che avrei dovuto essere in 'Secret Invasion'... Probabilmente sarebbe stato meglio", ha detto.

Bennet ha interpretato Daisy Johnson in Agents of S.H.I.E.L.D., che è il vero nome del super eroe Quake, che è apparso per la prima volta in Secret War #2. I suoi poteri erano nascosti nello show per l'inizio, ma con il passare del tempo sono stati rivelati. Sarebbe stato interessante vedere unAgents of S.H.I.E.L.D. cenno in Secret Invasion, ma come dice Bennet, lo show non è canonico nonostante sia in onda per sette stagioni. Dovremo vedere se l'MCU deciderà di riportare qualcuno del suo cast per futuri crossover, ma dato che stiamo vedendo i vecchi X-Men in Doomsday, c'è la sensazione che non dovremmo mai dire mai.