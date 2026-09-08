Ci sono giochi che faccio per me stesso, e poi ci sono giochi che, in qualche modo strano, diventano parte della storia condivisa della nostra famiglia. Il primo Aggelos appartiene a questa categoria per me. Non ricordo più quante volte ho visto i miei figli correre in quel piccolo mondo pixelato, e la musica del gioco è stata suonata così tante volte che ormai considero certe melodie parte del paesaggio sonoro costante della nostra casa, proprio come il ronzio costante della lavastoviglie.

È quindi con calore e un certo grado di cautela che lancio Aggelos 2, perché questo non è solo il seguito di un gioco che mi è piaciuto davvero, ma è anche un gioco che già riesco a immaginare andare nella stessa direzione a casa mia del suo predecessore: giocato fino a pezzi dai bambini, mentre io faccio varie faccende da adulto come stendere il bucato e fingere di non voler prendere affatto il controller.

Aggelos era un affascinante mix tra Zelda II: The Adventure of Link e il classico platforming di Wonder Boy, vestito in uno stile 8-bit molto deliberato. Il sequel mantiene la formula di base, ma fa diversi passi avanti significativi. Ora è a 16-bit, il mondo è più grande e l'avventura ha elementi Metroidvania più chiari. Ha una mappa, proprio quel tipo di cose. Avrebbe potuto trasformarsi in uno di quegli spettacoli sequel in cui gli sviluppatori si sovrappongono nuove funzionalità finché il fascino del vecchio gioco non si perde da qualche parte nella pila, ma non è così. Aggelos 2 è sicuramente più grande, ma non sembra mai gonfio.

Ammetto che l'inizio è un po' incerto. Inizi senza le tue abilità abituali e devi recuperare sia equipaggiamento che abilità per muoverti. Ormai è un vecchio cliché del Metroidvania, ma in realtà funziona piuttosto bene. Non ci vuole molto prima che il gioco si apra e ti dia nuovi strumenti, nuovi percorsi e nuovi motivi per tornare in luoghi già visitati. Il mondo di Aggelos 2 potrebbe non essere il più sofisticato e a volte sembra piuttosto semplice e tradizionale. Ma allo stesso tempo, è molto piacevole correre in un giro e c'è qualcosa di genuinamente accogliente nel imbattersi in un luogo che non puoi ancora raggiungere, annotarlo da qualche parte nella mente e poi, diverse ore dopo, ottenere una nuova abilità che improvvisamente lo rende possibile.

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Forse la novità più importante del gioco è il suo focus su luce e oscurità. Il personaggio di Aggelos può passare dalle sue forme angeliche e demoniache, e questo è più di un semplice espediente cosmetico. Le forme modificano il modo in cui combatti, come gestisci certi attacchi e come affronti il mondo. Inoltre, ci sono mondi paralleli da esplorare, il che significa che lo stesso mondo di gioco di base può offrire possibilità completamente diverse a seconda della parte in cui ti trovi. La cosa fantastica è che le meccaniche sembrano effettivamente un'evoluzione naturale della formula di Aggelos. Non è "... e ora abbiamo aggiunto un sistema di creazione, tre alberi delle abilità e un pass di battaglia, giusto per sicurezza... " C'è un concetto chiaro qui, e viene usato efficacemente per sviluppare esplorazione e combattimento.

Il combattimento è comunque accessibile, veloce e abbastanza lineare. Non serve memorizzare un intero manuale di combinazioni di tasti solo per abbattere un nemico. È invece più importante capire i modelli dei nemici e usare correttamente gli strumenti a disposizione. Il livello di difficoltà risulta complessivamente ben bilanciato, anche se il gioco a volte ricorda che in realtà (almeno nello spirito) proviene da un'epoca in cui i giochi non credevano che il giocatore dovesse essere tenuto per mano.

Quello che però non impressiona è il volo. Una volta che entrano in gioco le ali, puoi librarti in aria, ma il controllo è limitato al movimento orizzontale. Capisco perché, se potessi volare liberamente su e giù, gran parte della struttura Metroidvania si sgretolerebbe, o almeno diventerebbe incredibilmente difficile da progettare. Allo stesso tempo, è un po' strano ottenere ali e poi scoprire che apparentemente hanno un pass invisibile che non include il volo verticale.

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Ma che dire della musica, uno dei punti di forza dell'originale? Beh, non è certo qualcosa che mi farà correre subito a spendere una fortuna per una colonna sonora, ma è una musica che si adatta al gioco. E per me, ha già assunto un significato personale grazie al mio legame con il suo predecessore. Quando queste melodie tintinnano e cadono dagli altoparlanti della Switch, è difficile non pensare a tutte le ore passate a guardare i miei figli giocare ad Aggelos.

È proprio questo che rende così bello questo tipo di gioco. La nostalgia non deve necessariamente venire dall'aver giocato esattamente allo stesso gioco da bambino. Può sorgere quando un nuovo gioco riesce a creare nuovi ricordi usando vecchi ingredienti. Forse il punto di forza più grande di Aggelos 2 è proprio quanto riesca a trovare un equilibrio tra passato e presente. Non è un'avventura che cerca di competere con i giochi Metroidvania più avanzati in circolazione. Né è particolarmente interessata a reinventare il genere o a lasciarci senza parole con qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Ma non ne ha bisogno; Aggelos 2 sa cos'è e ci resta fedele.

Questo è un sequel che fa quasi esattamente tutto ciò che speravo. Prende ciò che funzionava nel primo gioco, espande il mondo e aggiunge nuove meccaniche di gioco senza complicare inutilmente le cose. Aggelos 2 guarda indietro ai giganti dell'era dei 16 bit con amore e rispetto, pur restando saldamente con entrambi i piedi nel presente. E, sai una cosa, caro lettore? Forse questo è proprio il miglior tipo di gioco retrò moderno? Cioè, un gioco che non desidera necessariamente essere ancora il 1992... Ma un gioco che ricorda perché il 1992 è stato così dannatamente magico.

E a casa mia? Beh, quando i miei figli riprenderanno il controller della Switch, cosa che sospetto succederà circa tre minuti dopo che avrò finito di scrivere questa recensione, e probabilmente li lascerò andare avanti. Sentirò le stesse canzoni più e più volte, dal piano di sopra. Probabilmente mi lamenterò. Chiederò loro di abbassare il volume, di calmarsi. Probabilmente mi mancherà quando smetteranno. Come prevedibile. È strano cosa può significare un gioco.