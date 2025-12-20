I momenti salienti della pubblicazione dei file Epstein: Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Clinton (e poco Trump)

HQ

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato migliaia di documenti collegati a Jeffrey Epstein, inclusi fotografie e materiali investigativi che fanno riferimento a un ampio circolo di figure di alto profilo. Sebbene le rivelazioni non accusino i nominati di reati criminali, offrono ulteriori approfondimenti sull'esteso network sociale di Epstein e sugli ambienti in cui operava. Alcuni punti salienti includono:

Michael Jackson

Diverse delle immagini appena pubblicate mostrano Michael Jackson in presenza di Epstein durante eventi sociali. In questo caso, accompagnato dal presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. I documenti non denunciano alcuna attività illegale da parte del defunto cantante, né suggeriscono che fosse coinvolto nei crimini di Epstein. Le autorità hanno sottolineato che molte delle fotografie vengono rilasciate come parte dei documenti probatori raccolti durante indagini precedenti, piuttosto che come prova di cattiva condotta.

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Mick Jagger

Anche il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, appare nel materiale. Una fotografia mostra Jagger seduto a una cena accanto all'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Come per altre celebrità citate nel comunicato, non ci sono accuse di illeciti contro Jagger. L'immagine sembra documentare l'accesso di Epstein ai circoli sociali d'élite piuttosto che qualsiasi comportamento criminale.

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Bill Clinton

L'ex presidente Bill Clinton è più presente nei fascicoli. Tra le immagini ci sono fotografie che mostrano Clinton in una piscina e in una vasca idromassaggio con individui i cui volti sono stati oscurati, una delle quali sembra essere Ghislaine Maxwell. Clinton ha precedentemente ammesso di aver avuto rapporti con Epstein e di viaggiare sul suo aereo privato, ma ha ripetutamente negato qualsiasi conoscenza delle attività di tratta sessuale di Epstein o di essere coinvolta in esse.

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Altre foto

Oltre a questi dati, il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato migliaia di pagine di materiale, con molti documenti pesantemente oscurati per proteggere più di 1.200 vittime e i loro familiari. I fascicoli includono fotografie dalla casa a schiera di Epstein a Manhattan, immagini di eventi sociali negli Stati Uniti e all'estero, e documenti di indagini federali che coprono più di un decennio.