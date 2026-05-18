Aggiornamenti sugli infortuni di Johann Zarco e Álex Márquez dopo brutali incidenti in MotoGP

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Álex Márquez (30 anni, Gresini Racing) e Johann Zarco (35 anni, Castrol Honda LCR) si stanno riprendendo dagli brutali incidenti subiti al GP di Catalogna in MotoGP di domenica, fermato due volte e concluso con la vittoria di Fabio di Giannantonio, che ha superato Pedro Acosta mentre subiva un altro incidente nell'ultimo giro.

Per prima cosa è stato Álex Márquez, fratello minore di Marc Márquez ( anch'egli infortunato dopo una caduta la settimana precedente), a perdere il controllo della motoed è stato sbalzato, sbattendo contro un muro, mentre cercava di evitare una collisione quando l'allora leader della gara Pedro Acosta aveva avuto un problema tecnico alla gomma.

Márquez è stato portato d'urgenza in ospedale e diagnosticato con una clavicola destra rotta e una piccola frattura della vertebra C7. Fu sottoposto a un intervento chirurgico e la clavicola fu stabilizzata con una placca.

Johann Zarco riportò lesioni al legamento crociato anteriore e posteriore, e una lacerazione del perone

Quando la gara riprese mezz'ora dopo, quasi immediatamente tre corridori caddero a terra: Francesco Bagnaia, Luca Marini e Zarco. È stato il francese a subire peggio, intrappolato la gamba nella moto di Bagnaia, venendo lanciato in aria.

Zarco ha anche pubblicato un video sui social media, anch'esso con un collare cervicale, "che lo irritava più di ogni altra cosa". Ha riportato danni al ginocchio, ma ha confermato che il femore non era rotto. "Ti terrò aggiornato, ma volevo solo rassicurarti. Più spaventata che ferita, diciamo. Stanotte dormirò in ospedale perché vogliono tenermi sotto osservazione, e poi vedremo".

Successivamente, il team LCR ha informato che Zarco ha riportato lesioni al legamento crociato anteriore e posteriore, al menisco mediale, oltre a una piccola lesione del perone nella zona della caviglia. È rimasto in ospedale sotto osservazione e lunedì è previsto che si reca in Francia per consultare specialisti.