Aggiornamento di febbraio lanciato per Xbox

Microsoft ha ora lanciato l'aggiornamento di febbraio per Xbox e, come al solito, ci sono alcune nuove funzionalità da aspettare con interesse. Senza dubbio il più entusiasmante riguarda il cloud gaming su Xbox, che è stato notevolmente aggiornato, anche per console più vecchie:

"Xbox Cloud Gaming sulle console Xbox sta salendo di livello. Ora stiamo lanciando streaming fino a 1440p, con bitrate più alto per i membri Xbox Game Pass Ultimate, offrendo grafica più nitida e un gameplay più reattivo su titoli e regioni supportate.

Questo aggiornamento sta iniziando a essere distribuito su Xbox Series X|S, Xbox One X e Xbox One S - unendosi all'app Xbox PC, ai portatili, ai browser supportati, a alcuni dispositivi Fire TV, alle TV LG e alle TV Samsung."

Ci sono anche diversi miglioramenti per la qualità della vita su ROG Xbox Ally, tra cui la possibilità di formattare facilmente le schede SD tramite l'app Xbox, riducendo ulteriormente la necessità di usare Windows su questo dispositivo portatile. Inoltre, ci sono anche alcuni piccoli aggiornamenti all'app PC.