Aggiornamento: No, Marvel's Blade non è stato cancellato

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Aggiornamento: Grubb sostiene che le sue parole siano state fraintese: "Non è morto"

A quanto pare, era tutto un malinteso. Jeff Grubb stesso ora afferma in un nuovo tweet che la sua presunta affermazione sulla cancellazione di Marvel's Blade era puramente speculativa. "Ci sono motivi per cui non l'abbiamo visto, ma questi motivi non sono dovuti a problemi con il gioco. Non morto."

Sembra che in questo caso, nessuna notizia sia una buona notizia. Non vediamo l'ora di saperne di più su Marvel's Blade in futuro, quando Arkane Lyon sarà pronto a rivelarlo.

[Notiziario originale]

Tra tutte le conferme e i principali annunci fatti ieri all'Xbox Games Showcase, si sono distinte anche alcune assenze degne di nota. La più sorprendente è stata quella di Marvel's Blade, che le prime voci di questo mese suggerivano avremmo visto all'evento Microsoft. Tuttavia, ora sembra che uno degli addetti più affidabili della scena attuale, il giornalista Jeff Grubb di Giant Bomb, suggerisca che il gioco sia stato recentemente cancellato, e che per questo non l'abbiamo visto né ieri né lo vedremo in futuro.

Questo, ovviamente, può essere puramente speculativo, ma Grubb si è dimostrato ben informato sugli sviluppi recenti su Xbox. Quando il regista Dinga Bakaba ha chiesto pazienza ai giocatori lo scorso dicembre per offrire un gioco davvero 'speciale', la situazione era molto diversa. Ora, con la ristrutturazione in corso che Asha Sharma sta portando avanti su tutto il marchio, Marvel's Blade e il suo sviluppo irregolare potrebbero non più adattarsi così bene ai suoi piani futuri.

Naturalmente, non è una notizia piacevole da riferire, e speriamo di avere presto una conferma ufficiale riguardo allo stato reale del gioco. Marvel's Blade era previsto come una storia originale basata sull'intero passato del personaggio, piuttosto che un adattamento dei fumetti o dei noti film di Wesley Snipes, o un collegamento con il progetto cinematografico (anch'esso in bilico per anni) con Mahershala Ali nei panni del personaggio degli Marvel Studios.

Pensi che Marvel's Blade sia stato cancellato? Era un progetto che seguivi da vicino?