Aggiornamento - Non è il terzo capitolo: The Game Kitchen prepara l'annuncio della OST in vinile di Blasphemous 2 per la prossima settimana

Aggiornamento: Mentre pensavamo fosse un teaser per qualcosa di più grande, sembra che i ricercatori più audaci di Reddit abbiano risolto il mistero che The Game Kitchen stava anticipando questo pomeriggio. A quanto pare, quello che stanno preparando non è l'annuncio di un terzo gioco Blasphemous, ma l'annuncio di una collaborazione con Laced Records, una società che crea edizioni in vinile di colonne sonore di videogiochi di alta qualità. L'annuncio sarebbe per un'edizione in vinile della colonna sonora di Blasphemous 2.

The Game Kitchen impegnata per il lavoro degli artisti e contro l'IA

Proprio per l'immagine con cui hanno realizzato il teaser della colonna sonora, ci sono stati utenti sui social network che si sono chiesti se quell'immagine fosse stata creata o meno con l'intelligenza artificiale. L'account ufficiale ha dichiarato che nulla nel lavoro dello studio è stato fatto con l'intelligenza artificiale e che si sono impegnati nel lavoro degli artisti.

[Notizie originali]

Quando l'anno scorso il direttore di The Game Kitchen, Mauricio García, ha anticipato l'arrivo di Blasphemous 3 "sta accadendo nello stesso anno in cui sta accadendo Half-Life 3", l'abbiamo preso più come uno scherzo divertente nell'atmosfera rilassata dell'IndieDevDay 2024, che quest'anno diventerà BCN Game Fest. Se hai bisogno della prova, puoi far avanzare rapidamente il timestamp del video a 4:40.

HQ

Tuttavia, le voci di un terzo capitolo del franchise di Valve stanno guadagnando slancio (si parla persino di un annuncio quest'estate), e forse l'indizio definitivo è che The Game Kitchen sta ottenendo un vantaggio... annunciando Blasphemous 3.

Almeno, questo è quello che sembra che vedremo tra una settimana. L'account ufficiale dello studio sivigliano ha pubblicato sui social network l'immagine di una cattedrale gotica come quelle che appaiono nelle due puntate Metroidvania del Penitente che hanno reso lo studio famoso in tutto il mondo. Il messaggio invita il prossimo giovedì 17 luglio alle 15:00 CEST/14:00 BST per quello che può essere significato solo come la terza puntata di Blasphemous.

C'è la possibilità che l'annuncio non significhi necessariamente un'uscita quest'anno, dato che The Game Kitchen sta anche mettendo il cuore e l'anima nel completare la propria versione dell'universo di Ninja Gaiden per Dotemu con Ninja Gaiden: Ragebound. Tuttavia, siamo sicuri di una cosa: quando arriverà, brandiremo ancora una volta il Mea Culpa e indosseremo l'elmo insanguinato, perché il Miracolo funzionerà ancora una volta.