Aggiornamento sull'infortunio di Marc Márquez: il campione della MotoGP si aspetta di tornare prima della fine della stagione

Marc Márquez è passato dall'esultanza di uno storico settimo titolo mondiale MotoGP (nono assoluto tra Moto 2 e Moto 3) a subire una dolorosa caduta proprio all'inizio del Gran Premio d'Indonesia, quando si è scontrato con Marco Bezzecchi. Dopo le visite mediche a Madrid, Ducati ha rivelato che Márquez ha subito una frattura alla base del processo carcoide e una lesione ai legamenti della spalla destra.

La buona notizia è che non ci sono segni di spostamento osseo legati ai precedenti infortuni alla spalla di Márquez e, almeno al momento, non avrà bisogno di un intervento chirurgico, ma di un'immobilizzazione della spalla. Dovrà riposare e, quindi, salterà diversi Gran Premi. Non si recherà in Australia e Malesia, per il doppio incontro del 19 e 26 ottobre.

Il suo possibile ritorno sarebbe il Gran Premio del Portogallo, il 9 novembre, o il Gran Premio di Valencia, e il finale di stagione, il 16 novembre, molto più vicino a casa, e dove Marc Márquez potrebbe godersi i festeggiamenti per il suo titolo con i suoi tifosi locali in Spagna.

Non come voleva, ma Marc Márquez ora avrà l'opportunità di riposare...

"Il mio obiettivo è quello di tornare prima della fine della stagione, ma senza affrettare le cose oltre le raccomandazioni dei medici. Sia il mio obiettivo personale che quello della squadra sono stati raggiunti, quindi ora la priorità è recuperare correttamente e tornare al 100%", ha detto Márquez.