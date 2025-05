Aggiudicati alcuni stravaganti oggetti da collezione come parte dell'asta The David Lynch Collection

HQ

David Lynch è purtroppo scomparso all'inizio dell'anno. Il visionario e celebre regista, noto tra l'altro per Twin Peaks, aveva all'epoca 78 anni, e la scomparsa ha lasciato il segno su molti. Ma nell'immediato futuro sarete in grado di celebrare il lavoro e la vita del regista partecipando a un'asta ospitata da Julien's Auctions, dove sono in vendita oltre 400 oggetti della carriera e della casa di Lynch.

Secondo Julien, l'asta è descritta come un "raro sguardo al suo universo creativo, con manufatti personali e oggetti legati al cinema della sua casa che riflettono la sua singolare visione artistica".

Ci sono in totale 444 articoli in offerta, e vanno da Sony LaserDisc Player e LaserDisc Collection di Lynch alla copia personale da 35 mm di Eraserhead, alla macchina per caffè espresso di Lynch e alla collezione personale di album di dischi, e anche alcuni script Twin Peaks.

L'asta si terrà il 18 giugno alle 18:00 BST / 19:00 CEST e potrai fare offerte online, per telefono o di persona se ti trovi nelle vicinanze della sede di Los Angeles.

Annuncio pubblicitario: