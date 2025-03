Aggiungi paleontologo alla tua lista di lavori in No Man's Sky nel nuovo aggiornamento Relics

HQ

Ancora una volta, Hello Games continua a stupire con la quantità di contenuti che ha distribuito gratuitamente ai giocatori No Man's Sky. L'ultima espansione, Relics, ci chiede di tirare fuori una spazzola e un bisturi mentre cerchiamo fossili di antica fauna aliena.

Nell'espansione, puoi costruire fossili per metterli in mostra, scambiarli e altro ancora. Potresti persino imbatterti in un pianeta in cui i resti di queste vecchie bestie sono tornati in vita, camminando come se avessero ancora carne e organi attaccati ai loro corpi scheletrici.

Alcuni luoghi di sepoltura sono difesi da antichi guardiani di pietra, che dovrai distruggere se vuoi rivendicare i fossili per te stesso. L'espansione Relics per No Man's Sky è ora disponibile e puoi dare un'occhiata a tutto ciò che aggiunge nel trailer qui sotto: