Aggiungi un po' di bling al tuo guardaroba con Assassin's Creed Shadows gioielli

HQ

Tutti noi amiamo indossare un po' di stile e bling, che si tratti di qualcosa di più elegante e sofisticato come un orologio costoso o forse qualcosa di più piccante, che si tratti di una collana o forse anche di una griglia dentale completa. Per i fan di Assassin's Creed nella tua vita, Ubisoft ha ora rivelato una collezione di collane a tema Assassin's Creed Shadows realizzate in collaborazione con King Ice, e sono tutte realizzate con materiali di qualità e hanno stili che riflettono i loghi della serie o i protagonisti Yasuke e Naoe.

In totale, ci sono sei opzioni, con la collana Eagle Vision e la collana Shadows che sono le due varianti più costose. La maggior parte sono semplicemente placcati in oro bianco o oro 14 carati, il che significa che non si tratta di gioielli in oro massiccio, ma dovrebbero essere sufficienti a soddisfare la tua voglia di nasconderti nell'ombra per servire la luce.

Le collane vanno da $ 80 a $ 120 e puoi prenderne una oggi dall'Ubisoft Gear Store.

Annuncio pubblicitario: