Agibot X2 può imparare, ballare e interagire con te

HQ

Pur sbattendo le palpebre più volte, l'industria dei robot è passata da droni da lavoratori ingombranti e cablati a aiutanti completamente automatizzati sia per uso domestico che professionale.

Agibot ha presentato il suo prossimo prodotto di fascia alta al CES 2026, l'Agibot X2. È pensato per la maggior parte dei compiti, che si tratti di assistenza personale, lavoro industriale o intrattenimento, e sebbene imparare una nuova danza basandosi su un video su TikTok sia impressionante, il robot rimane comunque, chiaramente, un robot con caratteristiche umanoidi, creando una distanza sana tra sé e l'utente pur sappiendo imitare il nostro linguaggio del corpo.

Con le telecamere LiDAR e RGB-D, il robot può orientarsi senza interventi dell'utente, mentre le interazioni con i surround possono avvenire tramite un artiglio OmniPicker o l'OmniHand che, a differenza di molti concorrenti, hanno effettivamente cinque dita per mano.

Sebbene questi robot, sia per il prezzo che per una durata della batteria di circa due ore, non rivoluzioneranno le case moderne, rappresentano un passo sulla strada e potrebbero essere ottimi aggiunte per magazzini, musei, case di riposo e persino ospedali, mentre l'uso industriale pesante non è presente in questa generazione, poiché può contenere solo fino a 3 kg.

Il prezzo è sconosciuto, ma l'Agibot A1 più economico costa 27.000 dollari.

Agibot

Agibot