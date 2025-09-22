AGON by AOC presenta il nuovo monitor da gioco a 500 Hz

HQ

È difficile ripetere ulteriormente nel mondo dei monitor da gioco di fascia alta, anche se la scena competitiva degli eSport spinge sempre di più le aziende ad adattarsi a tempi di risposta e velocità di clock più stretti. È difficile evolversi, come ho detto, ma AOC ha ora svelato la sua ultima offerta, il AGON Pro AG276QKD2, che afferma di aver fatto un ulteriore passo avanti.

Si tratta di un monitor progettato per la competizione, che raggiunge una frequenza di aggiornamento di 500 Hz durante il gioco, con tempi di risposta di 0,03 ms, oltre a una risoluzione QHD (2560x1440) su un pannello QD-OLED di terza generazione da 26,5 pollici da .

Il AG276QKDD2 supporta una profondità di colore a 10 bit, visualizzando 1,07 trilioni di colori, con un'eccezionale copertura del 99,1% DCI-P3, 98,0% Adobe RGB e un'area di gamma sRGB del 147,6%, che lo rende ideale sia per il lavoro di progettazione che per la creazione di contenuti, nonché per i giochi competitivi. È dotato di certificazione DisplayHDR True Black 500 e connettività tramite una porta DisplayPort 2.1, oltre a due porte HDMI 2.1 e un hub USB 3.2 Gen 1. Inoltre, ha il proprio supporto per console, offrendo una risoluzione QHD con PS5 e Xbox Series a 120Hz.

L'AGON Pro AG276QKD2 è ora disponibile con un prezzo di vendita consigliato di 799 Euro.

Ti interessa aggiornare la tua configurazione?