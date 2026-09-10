Agosto 2026 considerato il mese più caldo congiunto mai registrato dal servizio climatico dell'UE

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Questa scorsa estate è stata un vero e proprio caldo per molti in tutto il mondo, con El Niño che ha fatto salire le temperature e ha portato a condizioni ambientali spesso devastanti. Abbiamo visto paesi bruciati dagli incendi boschivi e segnati da siccità, e tutto ciò ha contribuito a far sì che agosto 2026 sia ora considerato il mese più caldo mai registrato dagli agenti del Servizio Copernico per il Cambiamento Climatico dell'UE.

Secondo BBC News, agosto 2026 ha pareggiato con il mese più caldo mai registrato da luglio 2023. Si menziona che il mese è stato superiore di 1,65°C ai livelli preindustriali, il che significa che supera la soglia di 1,5°C che molti paesi hanno concordato di mantenere sotto il controllo del cambiamento climatico.

La cifra esatta per la temperatura media globale nell'agosto 2026 è stata di 16,96°C, tecnicamente leggermente superiore ai 16,95°C raggiunti a luglio 2023. L'estate nel suo complesso ha inoltre superato i record in Europa, con temperature che hanno persino superato l'estate incredibilmente calda del 2003.

Per quanto riguarda i punti in cui le temperature tendevano al picco, la Francia subì la maggior parte dell'impatto, con alcune parti del paese che hanno vissuto un'estate 4°C più calda del solito.