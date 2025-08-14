Ahi... John Wick: Ballerina ha subito una perdita di 94 milioni di dollari

HQ

Lionsgate aveva sperato che anche John Wick spin-off come Ballerina sarebbero stati un successo al botteghino, soprattutto dopo che John Wick: Chapter 4 ha incassato quasi mezzo miliardo di dollari al botteghino. Tuttavia, è diventato evidente che il semplice collegamento di un film all'"Universo di John Wick" non è sufficiente per attirare il pubblico nelle sale, e il film spin-off Ballerina ha perso 94 milioni di dollari per Lionsgate. Geektyrant riporta quantoLionsgate segue:

"I fan hanno ricevuto un sacco di richiami al franchise, tra cui le apparizioni di Ian McShane, Anjelica Huston e il compianto Lance Reddick nel suo ultimo ruolo sullo schermo. Anche Keanu Reeves si presenta come John Wick, un momento preso in giro pesantemente nei trailer, ma il suo tempo limitato sullo schermo non è stato sufficiente per attirare le solite folle. Alla fine della sua corsa, Ballerina ha incassato 132 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 90 milioni di dollari. Non è terribile, ma se lo si confronta con i 447,3 milioni di dollari di John Wick: Capitolo 4, la differenza è evidente".

Imprese costose, ed è improbabile che vedremo di nuovo Ana de Armas come l'assassina del balletto.