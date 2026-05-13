Ahsoka: La stagione 2 debutta all'inizio del 2027

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Ahsoka è rapidamente diventato un grande agioto tra i fan che avevano già visto in particolare le serie animate di Star Wars Clone Wars e Rebels, offrendo una visione leggermente più mistica e spirituale di Star Wars rispetto alle produzioni più ricche d'azione e ricche di Forza che Disney ha pubblicato. Ecco perché così tante persone aspettavano con ansia il ritorno di Ahsoka quest'anno - ma purtroppo abbiamo delle brutte notizie.

Durante una presentazione Disney Upfront martedì, è stato confermato che la serie non tornerà prima del 2027. Questo è stato confermato da Rosario Dawson, che interpreta Ahsoka, ma lei è rimasta ottimista e ha detto:

"È davvero speciale vedere tutto l'amore dei fan là fuori per Ahsoka e il suo equipaggio. Posso dirti che questa stagione le battaglie sono più grandi e la posta in gioco più alta. Non vediamo l'ora che tu lo veda."

I presenti hanno potuto vedere un breve estratto della seconda stagione, ed è stato anche confermato che l'intero cast tornerà per la seconda stagione (con l'eccezione, ovviamente, del tragicamente defunto Ray Stevenson nel ruolo di Baylan Skoll, che sarà sostituito da Rory McCann)... e questo include un certo Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker.