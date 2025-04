HQ

AI Limit proviene dal piccolo sviluppatore cinese SenseGames e fa parte di China Hero Project di PlayStation, che supporta e finanzia i piccoli sviluppatori di giochi cinesi. AI Limit è stato annunciato diversi anni fa per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC e ora è stato rilasciato per PlayStation 5 e PC - la versione PlayStation 4 non è più in lavorazione.

AI Limit è un soulslike abbastanza standard, ma ha qualche asso nella manica - ma iniziamo guardando prima la storia. Come spesso accade in passato, il mondo viene distrutto da guerre e disastri e gli ultimi esseri umani sopravvissuti si sono riuniti nel loro ultimo rifugio, la città di Havenswell. Proprio quando le cose sembrano più cupe, un gruppo di Bladers appare improvvisamente in città, creature che sembrano umani ma sono create da una tecnologia ancora sconosciuta.

Questi iniziano a combattere il cosiddettoBladers Mud, una strana sostanza oscura che ospita vari mostri, e che sta facendo precipitareHavenswell nel terreno. Assumi il ruolo di Arrisa, un Blader che è abbastanza abile con grandi spade e altre armi di calibro simile. Ma cosa sono questi Bladers ? Chi li ha creati? E perché appaiono in Havenswell proprio ora?

Annuncio pubblicitario:

Anche se non sono un esperto sfegatato del genere soulslike, direi che AI Limit è alla stessa estremità dello spettro di Sekiro: Shadows Die Twice, dove si tratta principalmente di parare gli attacchi degli avversari con blocchi ben sincronizzati che aprono agli attacchi. All'inizio, potresti avere la sensazione che AI Limit sia una copia un po' troppo familiare della ben nota formula FromSoftware - e lo è per un po' (come tanti altri giochi di questo genere), ma come accennato in precedenza, ha un asso nella manica.

Il trucco più interessante è che Arrisa non ha un misuratore di resistenza, ma invece un misuratore Sync Rate. Il contatore Sync Rate è diviso in tre aree e si riempie quando Arrisa colpisce il nemico e cade quando viene colpita. Puoi anche scegliere di spendere parte del tuo Sync Rate in attacchi speciali o sul tuo scudo. Più si riempie, più danni infliggono gli attacchi al tuo avversario e più si esaurisce, più deboli diventano i suoi attacchi.

Quando il contatore Sync Rate si trova nel primo terzo, si ricarica lentamente, ma se si trova nelle ultime due parti, devi lavorare per ottenerlo. Questa meccanica motiva costantemente il giocatore ad affrontare le battaglie con un certo ritmo ed equilibrio tra difesa e attacco, e in realtà finisce per sentirsi davvero bene. Può sembrare un po' banale, ma la meccanica Sync Rate fa davvero una grande differenza e diventa rapidamente una parte centrale del tuo modo di giocare e aggiunge un livello di tattica.

Annuncio pubblicitario:

Lo svantaggio della mancanza di misuratore di resistenza è che puoi attaccare e schivare quanto vuoi senza dover pensare alla tua energia. Rimuove un po' del livello tattico che le meccaniche Sync Rate aggiungono, ma Sync Rate finisce comunque per essere una grande novità nel genere qui.

Detto questo, AI Limit non reinventa la ruota e in molti punti sembra piuttosto mediocre - ma funziona. È chiaro che il gioco è stato realizzato con un budget limitato ed è anche venduto a un prezzo molto ragionevole di £ 29, il che rende più facile scusare la grafica leggermente obsoleta, i combattimenti poco ispirati e i dialoghi goffi. Da solo, tuttavia, il sistema di combattimento funziona bene e le meccaniche Sync Rate in particolare funzionano molto bene.

Se sei un fan di giochi come Sekiro: Shadows Die Twice e Lies of P, AI Limit è una voce decente allo stesso estremo dello spettro dei soulslike. Non aspettatevi grafica, level design o combattimenti alla pari con i due giochi sopra citati, ma invece un semplice soulslike, con alcune buone idee, alcune belle armi e un design dei personaggi piuttosto buono.

Se sei un grande fan del genere, dai un'occhiata a AI Limit - gli altri probabilmente dovrebbero saltarlo.