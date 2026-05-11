Ai Ogura diventa il primo pilota giapponese a salire su un podio in MotoGP dal Nakasuga nel 2012

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Ai Ogura ha concluso terzo al GP di Francia domenica, dietro ai leader del campionato Jorge Martín e Marco Bezzecchi, e ha ottenuto il primo podio per un pilota giapponese MotoGP dai tempi di Katsuyuki Nakasuga al GP di Valencia nel 2012. Ogura è anche il primo pilota dell'Asia Talent Cup a raggiungere un podio nella massima categoria delle corse motociclistiche.

Ai Ogura del team Trackhouse MotoGP, 25 anni, ha vinto il Campionato Moto2 2024 ed è alla sua seconda stagione in MotoGP, attualmente quinto in classifica. Ogura è anche l'unico non spagnolo o italiano a trovarsi attualmente tra i primi 11 della classifica MotoGP, che include solo altri quattro piloti non occidentali: il sudafricano Brad Binder (13°), il brasiliano Diogo Moreira (17°), il turco Toprak Razgatlıoğlu (20°) e l'australiano Jack Miller (21°).

Nonostante la presenza di molte fabbriche giapponesi nel settore motociclistico, molte hanno optato per ciclisti europei. Trackhouse, una squadra americana con una moto italiana di Aprilia, però, fece una scommessa su Ogura e la situazione fu fruttata.

"La verità è che do il 100 percento e cerco di adattarmi a ogni situazione razziale. È sempre stato il nostro punto forte, ma la nostra debolezza rimane: l'inizio e le fasi iniziali. Dobbiamo migliorare questo aspetto, e forse allora saremo in grado di essere più forti", ha detto Ogura (tramite Motorsport).