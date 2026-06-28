Ai Ogura diventa il primo giapponese a vincere il MotoGP in 22 anni; Martín diventa nuovo leader

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Il GP d'Olanda in MotoGP domenica ha portato parecchi titoli di prima pagina. Prima di tutto, il campione Ai Ogura, che è diventato il primo giapponese a vincere un Gran Premio in MotoGP in 22 anni.

Raúl Fernández è arrivato secondo e Jorge Martín terzo al TT Circuit Assen, in un finale insolito: Trackhouse, il team satellite di Aprilia, si è rivelato migliore del team principale, con entrambi i piloti Ogura e Fernández che hanno chiuso davanti alle Aprilia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi (che ha avuto un incidente e è finito in ospedale). Infatti, Ogura ha superato Martín al 18° giro e Fernández al 20°, ottenendo una grande vittoria che lo ha portato quarto in classifica, superando Marc Márquez.

Ogura, 25enne di Trackhouse, è diventato il primo pilota giapponese a raggiungere un podio lo scorso maggio, chiudendo terzo nel GP di Francia, dai tempi di Katsuyuki Nakasuga al GP di Valencia nel 2012. Con la vittoria di oggi, Ogura diventa il primo giapponese a vincere una gara nella categoria principale dai tempi di Makoto Tamada al Gran Premio del Giappone 2004.

La cattiva notizia arrivò quando Marco Bezzecchi subì una grave caduta al secondo giro, mentre cercava di superare Marc Márquez (che si classificò settimo). Bezzecchi, il secondo pilota Aprilia, è stato portato in ospedale a Groningen senza gravi ferite per esami medici.

Il risultato finale significa che Jorge Martín è il nuovo leader in MotoGP (193 punti), sette punti davanti a Marco Bezzecchi (186), con Fabio Di Giannantonio terzo (177 punti) e Ogura quarto con 168 punti, mentre Marc Márquez scende al quinto posto (153) e Raúl Fernández al sesto con 138 punti.