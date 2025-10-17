AI Pornhub? Sam Altman prende spunto da Elon Musk e presenta l'erotismo di ChatGPT per adulti

HQ

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha appena annunciato che ChatGPT consentirà presto agli utenti adulti verificati di impegnarsi in conversazioni erotiche, in arrivo a dicembre, magari prendendo spunto da Elon Musk e dai suoi compagni AI.

"A dicembre, quando implementeremo il controllo dell'età in modo più completo e come parte del nostro principio 'tratta gli utenti adulti come adulti', consentiremo ancora di più, come l'erotismo per gli adulti verificati", ha scritto il CEO di OpenAI Sam Altman su X (ex Twitter).

Ciò segue i suggerimenti di OpenAI su come consentire agli sviluppatori di creare applicazioni ChatGPT "mature". Altman ha riconosciuto che le precedenti restrizioni erano state progettate per proteggere la salute mentale, ma hanno anche reso ChatGPT "meno utile/divertente".

Sam Altman ha aggiunto che i nuovi strumenti sono ora in grado di rilevare quando gli utenti stanno vivendo un disagio, consentendo a OpenAI di allentare in sicurezza i limiti per gli adulti. Ad esempio, in passato, è risaputo che OpenAI ha faticato a bilanciare la libertà degli adulti con la sicurezza dell'utente.

All'inizio di quest'anno, ChatGPT è stato aggiornato per consentire l'erotismo in "contesti appropriati", per poi inasprire le restrizioni dopo che i rapporti hanno collegato l'intelligenza artificiale alle crisi di salute mentale. La società ha anche affrontato una causa in seguito al suicidio di un adolescente presumibilmente incoraggiato da ChatGPT.

Il lancio di dicembre sarà caratterizzato da una verifica esplicita dell'età, anche se OpenAI non ha ancora rivelato i dettagli. Altman ha affermato che gli utenti saranno anche in grado di personalizzare la personalità di ChatGPT, scegliendo se risponde in un "modo molto umano", usa emoji o si comporta come un amico.

OpenAI non è il primo a esplorare la compagnia dell'intelligenza artificiale con contenuti per adulti. xAI di Elon Musk ha lanciato modalità vocali per adulti e compagni di intelligenza artificiale 3D civettuoli nella sua app Grok, dimostrando un mercato in crescita per le interazioni per adulti basate sull'intelligenza artificiale. Cosa ne pensa?