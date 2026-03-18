AI riporta in vita Val Kilmer per un nuovo film

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Niente impedisce a Hollywood di fare soldi, nemmeno la morte stessa. Nonostante la tragica scomparsa di Val Kilmer lo scorso anno, è pronto a tornare nel prossimo film As Deep as the Grave, un ruolo in cui è stato ricreato tramite l'IA. Kilmer era originariamente previsto come protagonista del film, ma la sua salute in declino gli impedì di girare le sue scene. Invece, il regista Coerte Voorhees, con il supporto della famiglia di Kilmer, ha utilizzato filmati d'archivio e nuove tecnologie per completare la performance.

Sua figlia, Mercedes Kilmer, ha espresso il suo sostegno e afferma che suo padre ha sempre visto le nuove tecnologie come un modo per far progredire la narrazione. Allo stesso tempo, è difficile ignorare quella sensazione fastidiosa: è questo il futuro di Hollywood, o l'inizio di qualcosa di molto più inquietante? Il film segue archeologi dell'Ovest americano e il loro lavoro di mappatura della storia del popolo Navajo, dove Kilmer avrebbe ancora un "ruolo significativo" nella trama.

"La sua famiglia continuava a ripetere quanto pensassero che il film fosse importante e che Val voleva davvero farne parte. Pensava davvero che fosse una storia importante su cui voleva il suo nome. È stato quel supporto a darmi la fiducia per dire: ok, facciamolo. Nonostante alcuni possano definirlo controverso, è proprio questo che voleva Val."

Il dibattito sempre più acceso sull'IA è così tornato alla luce e ora la domanda è se l'industria cinematografica stia entrando in una nuova fase in cui la morte non significa più necessariamente la fine della carriera di un attore. Scomodo, vergognoso o cool? Allora, che ne pensi?

Sei d'accordo che Hollywood riporti in vita attori morti tramite l'IA?