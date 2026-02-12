Aiai si è ora unito a Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Oggi arriverà un ospite speciale a Sonic Racing: Crossworlds, mentre l'icona Aiai di Super Monkey Ball sta ora al volante. E lo sta facendo con la sua carrozza, giustamente chiamata Banana Cruiser Vehicle. Entrambi sono gratuiti per chiunque possieda il gioco.

Come per le aggiunte precedenti, ci sarà anche un evento dedicato, e il Super Monkey Ball Festival inizierà in concomitanza con l'arrivo di Aiai più tardi oggi. È un'occasione d'oro per divertirsi e conoscere questo nuovo pilota.

I prossimi personaggi ad aggiungere al gioco sono i più oscuri Tangle e Whisper. Appartengono all'universo di Sonic, ma non sono mai stati in un gioco prima, provenendo invece dai fumetti ufficiali di IDW. Sono diventati i preferiti tra i fan di Sonic e ora stanno facendo il salto per diventare eroi videoludici.

Stiamo anche aspettando altre apparizioni ospiti in Sonic Racing: Crossworlds, non ultimo da Mega Man e Teenage Mutant Ninja Turtles, che porteranno con sé nuovi brani.

Coglierai l'occasione per presentare Aiai a Sonic Racing: Crossworlds oggi?