A.I.L.A. verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S il mese prossimo

Manca circa una settimana al mese più spaventoso dell'anno e, anche se potresti essere alla ricerca di qualcosa di spaventoso adatto all'occasione, dovrai accontentarti della demo disponibile di A.I.L.A..

Come parte del Galaxies Autumn Showcase 2025, lo sviluppatore Pulsatrix Studios e l'editore Fireshine Games hanno fatto un'apparizione per rivelare che A.I.L.A. arriverà su console PC, PS5 e Xbox Series X/S già il 25 novembre.

Il gioco horror in prima persona sarà in ritardo di quasi un mese rispetto alla festa della stagione spettrale, ma arriverà in un periodo dell'anno in cui la concorrenza è sempre più limitata. Per quanto riguarda cosa aspettarsi da A.I.L.A., la sinossi del gioco spiega quanto segue.

"Gioca nei panni dell'unico tester di gioco per una nuova rivoluzionaria IA immaginaria. Sopravvivi a intense esperienze horror che sfruttano le tue paure più profonde mentre i confini tra virtuale e realtà iniziano a sfumare... "

Per celebrare questo annuncio, è arrivato un nuovo trailer del gioco, che potete vedere qui sotto.