Airbus sigla un accordo per i jet sauditi, mentre le tensioni israelo-francesi interrompono il Paris Airshow Il produttore europeo di aerei si assicura un importante ordine da AviLease mentre una disputa diplomatica oscura l'apertura dell'evento.

HQ Le ultime notizie sulla Francia . Nel bel mezzo di un inizio teso per il Salone di Parigi relativo a Israele-Iran e Francia, Airbus si è assicurata un importante ordine di aeromobili da AviLease dell'Arabia Saudita in quello che segna il primo acquisto diretto della società di leasing dal produttore.



La fiera è stata inaugurata dopo che gli organizzatori francesi hanno chiuso quattro stand di aziende israeliane per l'esposizione di armi di livello militare, scatenando una forte condanna da parte di Israele (puoi saperne di più su questa notizia qui). Boeing, nel frattempo, ha ridimensionato la sua presenza a causa dell'indagine in corso sull'incidente mortale della scorsa settimana che ha coinvolto uno dei suoi jet, quando un aereo Air India con 242 passeggeri si è schiantato dopo il decollo da Ahmedabad (puoi saperne di più su questa notizia qui). Le Bourget, Francia - 21 luglio 2023: Un veicolo di prova di volo Airbus A321XLR esegue un'esibizione volante dietro lo chalet Airbus al Paris Airshow 2023 // Shutterstock