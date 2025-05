Nota: Airhead del piccolo studio danese Octato è stato originariamente pubblicato nel febbraio 2024. Sfortunatamente, il gioco è stato rilasciato in uno stato piuttosto lento e incompiuto a causa di difficoltà di cooperazione tra lo sviluppatore e i loro editori, HandyGames. Tuttavia, ora che il gioco è stato risolto (più o meno), pensiamo che meriti una possibilità adeguata, da qui questa recensione tardiva.

Il gioco platform Airhead si apre in modo molto dimostrativo bloccando la strada a destra. Invece, devi - contrariamente alla consuetudine - spostarti a sinistra. L'inizio dà una chiara indicazione di ciò che ti aspetta. Certo, Airhead assomiglia molto ad altri platform atmosferici come Limbo, Inside e Little Nightmares. Ma il livello di difficoltà è stato aumentato, non solo un po', ma in modo significativo.

Il gioco indie sviluppato in Danimarca si apre in alcune grotte di pietra scura su un pianeta lontano. Dove sei? Chi sei? Il gioco non lo spiega e anche il nostro povero protagonista riesce a malapena a cercare risposte nella sua memoria. Perché non ha testa! Fortunatamente, non ci vuole molto prima che trovi una testa, ma le sue proporzioni sovradimensionate rivelano chiaramente che non è la sua. Ma questo non significa che non possa essere utile.

Mentre gli enigmi iniziali sono abbastanza semplici - spingere massi e manipolare piccole creature per progredire - le cose diventano rapidamente più complicate una volta attaccata la nuova testa.

Sebbene la testa alla fine ti darà accesso a una serie di abilità, presenta anche alcune limitazioni. Potrebbe essere necessario sbarazzarsene brevemente di tanto in tanto se un passaggio è troppo stretto o quando le strane creature del pianeta sembrano pensare che la testa appartenga a loro. Spesso è necessario utilizzare il sistema fisico del gioco, ad esempio lasciando che la testa rotoli giù per un pendio o lasciandola trasportare dal vento mentre tu stesso superi alcuni ostacoli.

E la velocità è fondamentale. Se rimani separato dalla tua testa per troppo tempo, si esaurisce semplicemente l'aria e vieni rimandato al checkpoint più vicino.

Mentre alcuni platform presentano oro o potenziamenti, l'ossigeno è probabilmente la risorsa più importante in Airhead. Solo stando perfettamente fermi si può respirare con calma. In caso contrario, ogni movimento consuma ossigeno. Ogni passaggio è quindi prezioso e può essere potenzialmente fatale se non si è individuata in anticipo una bombola di ossigeno.

In un gioco in cui l'esplorazione e la sperimentazione sono fondamentali, è una decisione coraggiosa porre un tale vincolo al giocatore. Ma in realtà funziona sorprendentemente bene. Le bombole di ossigeno fungono da una sorta di segnale per garantire che non ti perdi completamente nel mondo semi-aperto del gioco, dove spesso ci sono più percorsi da seguire. Se non riesci a raggiungere una bombola di ossigeno, beh, probabilmente ti sei perso e dovrai tornare più tardi.

Lungo il percorso, troverai anche bombole di aria compressa con aria pesante e leggera, che ti permetteranno rispettivamente di andare sott'acqua o galleggiare, il che ti aiuterà ulteriormente a guidarti sulla strada giusta. La struttura Metroidvania del gioco finisce per prosperare nonostante la netta mancanza d'aria.

Un altro punto in cui Airhead eccelle è nel senso di progressione. Mentre inizialmente puoi muoverti a malapena per dieci o quindici secondi senza bisogno di ossigeno, è possibile espandere notevolmente la tua capacità polmonare trovando aggiornamenti nascosti. È ancora possibile giocare senza di esso, ma personalmente ho ritenuto che l'esplorazione extra sia stata ben spesa poiché la maggiore fornitura di ossigeno ha dato più spazio per sperimentare e svilupparsi.

Gli aggiornamenti principali non sono opzionali, tuttavia, ma arrivano attraverso le stazioni di ricerca dimenticate che si incontrano lungo il percorso. Ognuno di questi espande notevolmente le capacità della testa. Nel corso del tempo, sarai in grado di manipolare macchine, illuminare grotte buie e molto altro. Hai anche accesso a un doppio salto e alla capacità di galleggiare nell'acqua e nell'aria.

Tuttavia, perdi tutte le tue abilità se abbassi la testa. Il contrasto tra le tue capacità con la testa a testa alta e la tua impotenza senza di essa serve a ricordarti costantemente quanta strada hai fatto dai tuoi umili inizi.

Come detto, l'ossigeno è limitato in Airhead, ma per fortuna l'atmosfera è ancora di prim'ordine. Il primo quinto del gioco è un po' soffocante. Ma quando finalmente si arriva sulla superficie simile a una prateria del pianeta, il gioco impressiona. La telecamera si allontana per rivelare un paesaggio impressionante, mentre la colonna sonora cupa e simile a un drone colpisce improvvisamente alcune note più leggere ed edificanti. Il resto del gioco passa efficacemente da ambienti chiusi a ambienti aperti e buio e luce.

Ciò che eleva davvero l'esperienza, tuttavia, è la colonna sonora. Il compositore Rasmus Hartvig ha vinto il premio "Best Audio" ai Game Awards 2025 per le sue melodie, ed è pienamente meritato. I brani musicali d'atmosfera potrebbero non raggiungere le stesse altezze ariose di Journey, né sono così inquietanti come in Limbo e Inside. Ma anche meno possono certamente farlo.

La colonna sonora è - nonostante l'alta qualità - piuttosto umile e spesso rimane piacevolmente in sottofondo, spuntando solo nelle sequenze più intense. Altre volte è addirittura completamente assente, il che lascia davvero emergere il resto dell'eccellente sound design. I passi risonanti nelle grotte; il vento impetuoso tra le cime delle montagne; le macchine scricchiolanti; E non ultimo il suono appagante quando si mette la testa su una bombola di ossigeno e si riempie ogni centimetro cubo dei polmoni di aria fresca: è tutto molto suggestivo.

Airhead ha degli enigmi fantastici, trasuda atmosfera e la struttura Metroidvania funziona sorprendentemente bene. Tuttavia, non posso dire di essermi divertito per tutte le mie 5 ore di gioco.

Prima di tutto, questo numero, che ho preso dal mio file di salvataggio, è estremamente fuorviante. Dovrai ricaricare ancora e ancora mentre esaurisci l'aria nei tuoi tentativi di risolvere enigmi. Fortunatamente, il riavvio è rapido. Ma può comunque essere frustrante perché spesso non è colpa tua quando le cose vanno male.

Il più grande colpevole sono i controlli. I migliori giochi di puzzle platform mettono alla prova sia il corpo che la mente. O, per dirla in modo meno pomposo, gran parte del loro fascino risiede nel fatto che devi sia trovare una soluzione a livello astratto che eseguirla con salti e movimenti precisi. Forse molto sintomatico di Airhead, è come se il corpo debole non riuscisse a sostenere la testa pesante.

Diverse volte avevo effettivamente capito cosa stavo per fare - o avevo avuto una buona idea - ma l'esecuzione è fallita. I movimenti sono rigidi e può essere difficile afferrare i bordi. In combinazione con la necessità di aria costante, questo crea molta frustrazione.

I controlli non dovrebbero prendersi tutta la colpa, però, perché gran parte della responsabilità ricade anche sugli ambienti di gioco. Come accennato, il design generale di Metroidvania funziona e molti degli enigmi sono quasi opere di genio. Ma proprio come lo stile artistico del gioco è un po' poco dettagliato e a metà, lo sono anche gli oggetti del gioco. Non si sa mai bene dove si incontrano le texture e le caselle di collisione sottostanti, e diverse volte ho finito per rimanere semplicemente bloccato negli oggetti.

In giochi come Fallout, Assassin's Creed e così via, posso convivere con quel tipo di jank. Sì, a volte può anche far parte del fascino. Ma in un gioco come Airhead, che vive e respira attraverso un'atmosfera cruda, è purtroppo molto distruttivo. Più e più volte, sono stato tirato fuori dal mondo coinvolgente del gioco. In un paio di casi, è successo anche in modo letterale, poiché il mio personaggio è semplicemente scivolato attraverso il mondo instabile ed è caduto in un eterno pozzo di forme e trame grezze e incompiute.

I bug non sono così numerosi da uccidere completamente il gioco. Ma sono frustranti. Così come gli enigmi del gioco. Non perché siano mal progettati, anzi, ma semplicemente perché c'è una mancanza di spazio tra di loro. Hai a malapena il tempo di divertirti a risolvere un puzzle prima di sbattere di nuovo contro un muro di mattoni.

Infine, a volte può essere un po' troppo difficile capire dove andare dopo. Lo sviluppatore Octato sembra averlo capito e ha introdotto una serie di funzionalità di assistenza che consiglio vivamente di attivare. Particolarmente utile è l'indicatore che ti mostra dove andare su una mappa. Beh, più o meno, perché non si bussa alla porta in Airhead.

Anche i suggerimenti del gioco, che puoi attivare premendo la levetta analogica destra, sono spesso solo un aiuto indiretto. Inizialmente, tendono ad essere formulati come una sorta di saggezza dei biscotti della fortuna (a volte devi lasciare che il vento ti porti - vale la pena dividersi), ma nella seconda metà del gioco sono un po' più diretti nella loro assistenza.

Verso la fine di Airhead, guardavo spesso la mappa del gioco. Ero semplicemente esausto e pensavo: non siamo ancora arrivati? D'altra parte, la mappa con i suoi innumerevoli rami mi ha anche dato un senso di gioia e mi ha riportato alla mente molti ricordi. È stato davvero un bel viaggio quello che ho fatto con la mia testa sovradimensionata. Sì, a volte probabilmente avrai bisogno di un po' d'aria se non vuoi perdere completamente la testa. Ma Airhead vale ancora tutte le difficoltà.