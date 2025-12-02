Aitana Bonmatí salterà cinque mesi dopo essersi rotta una gamba durante l'allenamento

HQ

La peggior notizia sull'infortunio di Aitana Bonmatí è stata confermata martedì: la centrocampista del Barcellona, tre volte vincitrice del Pallone d'Oro, si è rotta una gamba durante l'allenamento con la squadra spagnola e sarà fuori per cinque mesi. Ha subito una frattura transsindesmotica del perone della caviglia sinistra, dopo un brutto atterraggio durante l'addestramento durante i suoi incarichi internazionali.

Sapevamo già che oggi avrebbe saltato la finale della Nations League contro la Germania (o meglio, la gara di ritorno della finale, dopo che la prima gara di venerdì era finita 0-0). La Spagna mancherà uno dei suoi migliori giocatori contro uno dei rivali più difficili che abbia mai affrontato (la partita inizia alle 18:30 CET, 17:30 GMT).

E poi, l'FC Barcelona mancherà di una delle sue giocatrici chiave, aggiungendosi ad altre assenze degne di nota, tra cui due centrocampisti: Kika Nazareth ha subito una distorsione del legamento collaterale mediale della caviglia sinistra, e Patri Guijarro si sta riprendendo da una frattura da stress nello scafoide del piede destro.

È anche il secondo infortunio grave per una giocatrice del Barcellona durante la pausa internazionale con la Spagna, poiché Salma Paralluelo si sta riprendendo da un infortunio al legamento collaterale mediale al ginocchio sinistro.