Aitana Bonmatí subisce una frattura al peroné sinistro e mancherà la finale della Nations League contro la Germania

Il FC Barcelona perderà la tripla vincitrice del Pallone d'Oro Aitana Bonmatí per un periodo che potrebbe variare da 4 a 6 settimane. La federazione calcistica spagnola ha annunciato che la centrocampista ha subito una frattura al perone sinistro durante l'allenamento, "dopo essere atterrata in modo scomodo in una collisione accidentale", ed è tornata a Barcellona per ulteriori esami per determinare la gravità dell'infortunio.

Ma prima di tornare al Barça, perderà la gara di ritorno della finale della Nations League contro la Germania, prevista per martedì 2 dicembre. La Spagna gioca in casa, allo stadio Metropolitano, ma dovrà migliorare il proprio livello dopo il pareggio di venerdì scorso, dove la Germania ha dominato nonostante lo 0-0.

Fu Bonmatí a segnare il gol vittoria contro la Germania durante l'ultima semifinale degli Europei, interrompendo una striscia di sette sconfitte o pareggi contro la Germania. La seconda tappa della Women's Nations League si terrà martedì 2 dicembre alle 18:30 CET, 17:30 GMT.